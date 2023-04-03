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Миранчук вошел в заявку «Торино» на матч Серии А против «Сассуоло»

Полузащитник оправился от травмы и готов помочь команде.
03 апреля 2023 19:40
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вошел в число футболистов, которые могут сыграть с «Сассуоло» в 28-м туре Серии А. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, 27-летний россиянин пропустил матч с «Наполи» (0:4) из-за травмы. По этой же причине он не поехал в расположение сборной России.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии хавбек провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Что касается игры с «Сассуоло», то «Торино» проведет ее сегодня, 3 апреля. Встреча начнется в 21.45 мск.

источник: «Советский спорт»
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