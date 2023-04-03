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Билич может занять пост главного тренера сборной Украины 

Ранее в своей карьере хорватский специалист руководил московским «Локомотивом».
03 апреля 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Уотфорда» и «Локомотива» Славен Билич претендует на должность главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что 54-летний специалист уже имеет опыт на международном уровне. Он тренирован хорватскую национальную команду с 2006 по 2012 годы.

По информации источника, руководство Украинской ассоциации футбола импонирует хорвату и могут предложить ему возглавить сборную в ближайшее время.

Добавим, что Билич находится без работы с 7 марта 2023 года после своей отставки из «Уотфорда».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.

Билич может занять пост главного тренера сборной Украины 
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