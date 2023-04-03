Руководство «Челси» провело переговоры с Нагельсманом

«Челси» может в ближайшее время подписать контракт с немецким тренером Юлианом Нагельсманом.

Как сообщает в соцсети журналист Фабрицио Романо, руководство «аристократов» провело успешные переговоры с 35-летним специалистом.

Отмечается, в том сотрудничестве также заинтересована немецкая «Бавария», которую ранее возглавлял Нагельсман. Это позволит мюнхенскому клубу перестать платить Юлиану заработную плату до 2026 года.

Основными конкурентами Нагельсмана на пост наставника «Челси» являются Маурисио Почеттино и Луиса Энрике.