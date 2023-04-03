Соболев и Промес не помогут «Спартаку» в матче Кубка России с «Уралом» 

Пять футболистов «Спартака» не примут участие во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что первая встреча команд завершилась со счетом 1:1

Как утверждает источник, московский клуб прибыл в Екатеринбург без пяти игроков основного состава. Квинси Промес и Георгия Джикия пропустят игру из-за травм, а Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов не сыграют из-за полученных дисквалификаций.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» состоится завтра, 4 апреля на «Екатеринбург Арене».