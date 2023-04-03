ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Соболев и Промес не помогут «Спартаку» в матче Кубка России с «Уралом» 

Помимо двух форвардов красно-белых, встречу в Екатеринбурге пропустят Георгий Джикия, Шамар Николсон и Александр Селихов.
03 апреля 2023 20:18
автор: Глеб Шевяков

Пять футболистов «Спартака» не примут участие во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против «Урала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что первая встреча команд завершилась со счетом 1:1

Как утверждает источник, московский клуб прибыл в Екатеринбург без пяти игроков основного состава. Квинси Промес и Георгия Джикия пропустят игру из-за травм, а Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов не сыграют из-за полученных дисквалификаций.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» состоится завтра, 4 апреля на «Екатеринбург Арене».

источник: «РБ-Спорт»
Уволенный из «Челси» Поттер отказался возглавить «Лестер»
В течение одного дня две команды АПЛ лишились своих наставников.
03.04.2023 20:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексей Сафонов: Игроки, которые могли бы спасти «Химки», были из команды убраны
Алексей Сафонов: Игроки, которые могли бы спасти «Химки», были из команды убраны
Сегодня «Химки» расторгли контракт по обоюдному согласию с главным тренером Спартаком Гогниевым.
03.04.2023 20:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Соболев и Промес не помогут «Спартаку» в матче Кубка России с «Уралом» 
Помимо двух форвардов красно-белых, встречу в Екатеринбурге пропустят Георгий Джикия, Шамар Николсон и Александр Селихов.
03.04.2023 20:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство «Челси» провело переговоры с Нагельсманом
Специалист ранее работал в немецкой бундеслиги.
03.04.2023 20:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Моуринью заявил, что может покинуть «Рому» до окончания контракта
Соглашение тренера истекает летом 2024 года.
03.04.2023 20:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Билич может занять пост главного тренера сборной Украины 
Ранее в своей карьере хорватский специалист руководил московским «Локомотивом».
03.04.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Миранчук вошел в заявку «Торино» на матч Серии А против «Сассуоло»
Полузащитник оправился от травмы и готов помочь команде.
03.04.2023 19:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести защитника «Байера» Фримпонга 
Манкунианцы вступили в переговоры с агентом нидерландца по поводу возможного трансфера. 
03.04.2023 19:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гогниев не получит от «Химок» компенсацию после отставки
В следующем матче чемпионата России клуб встретится с ЦСКА.
03.04.2023 19:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика