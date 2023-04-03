Алексей Сафонов: Игроки, которые могли бы спасти «Химки», были из команды убраны

Мы попросили прокомментировать эту отставку футбольного агента Алексея Сафонова.

- Мне тут иногда высказывают, что я, порой, через чур жестко критикую «Химки», - говорит Сафонов. - Для меня «Химки» не чужой клуб, я там когда-то работал. Но так получилось, что в клубе одновременно собралось несколько странных людей. Результат мы все видим.

- Сумеют «Химки» спастись от вылета?

- Перед сезоном в составе было несколько футболистов, которые могли бы вытащить команду из пике, но с ними тогда расстались.

НАША СПРАВКА

«Химки» в последнем матче чемпионата РПЛ были разгромлены на своем поле «Краснодаром» - 6:0. Сейчас команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице - 13 очков в 21-м матче. В 22-м туре «Химки» сыграют с ЦСКА.