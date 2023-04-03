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Нигматуллин считает, что отставка Гогниева не спасет «Химки» от вылета из РПЛ

Подмосковный клуб расстался со скандальным специалистом.
03 апреля 2023 21:04
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Химки» сейчас уже ничего не спасет - им грозит неминуемый вылет. Все слишком запущено во всех областях клуба. За последнее время было очень много не самых футбольных моментов, которые понесли негативное влияние на клуб. Поставьте любого специалиста тренировать «Химки» - итог будет один», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, сегодня стало о том, что руководство химчан принято решение расторгнуть контракт со специалистом.

После 21 тура «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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