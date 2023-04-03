Влашич выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Сассуоло» 

Тренерские штабы «Сассуоло» и «Торино» огласили стартовые составы на матч 28-го тура Серии A.

Отметим, что российский полузащитник гостевой команды Алексей Миранчук остался в запасе. 27-летний хавбек пропускал встречу с «Наполи», а также мартовский сбор сборной России из-за травмы.

«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Нето, Феррари, да Силва, Фраттези, Лопес, Энрике, Берарди, Пинамонти, Лорьенте.

«Торино»: Милинкович-Савич, Шуурс, Буонджорно, Гравильон, Санабрия, Родригес, Влашич, Синго, Риччи, Радонич, Линетти.

Добавим, что очная встреча «Сассуоло» и «Торино» пройдет сегодня, 3 апреля на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре».