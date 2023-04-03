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Дмитрий Селюк: Гогниев подтянул физику, но некоторые игроки не соответствуют РПЛ

Известный агент - об увольнении тренера из «Химок».
03 апреля 2023 21:05
автор: Юрий Волохов

Сегодня «Химки» расторгли контракт по обоюдному согласию с главным тренером Спартаком Гогниевым.

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Отставка Гогниева давно напрашивалась. Болельщики удивлялись терпению инвестора «Химок» Туфана Садыгова. И надо отдать ему должное, Садыгов долго доверял Гогниеву, терпел, давал шанс.

Но нужно сказать пару слов и в защиту Гогниева: он хорошо подтянул физику, команда при нем прессинговала, но, получив мяч. Не знала, что с ним делать. Правда, в оправдание тренера, нужно отметить, что некоторые футболисты не соответствуют уровню РПЛ.

НАША СПРАВКА

«Химки» в последнем матче чемпионата РПЛ были разгромлены на своем поле «Краснодаром» - 0:6. Сейчас команда находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице - 13 очков в 21-м матче. В 22-м туре «Химки» сыграют с ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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