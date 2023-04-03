Мерсон считает, что увольнение Поттера из «Челси» было неизбежным 

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался об отставке Грэма Поттера с должности главного тренера «Челси».

Отмечается, что английский специалист провел на посту наставника синих семь месяцев.

«Это было неизбежно. После поражения от «Астон Виллы» судьба Поттера была решена. Команда выступила просто отвратительно. Показалось, что тренер только сегодня познакомился с игроками клуба. Некоторые его решения до сих пор остались непонятны. А после игры он стал вновь искать положительные стороны в выступлении. Такое можно позволить тренеру «Брайтона», но это «Челси». Наставник команды такого масштаба не может так говорить», – приводит слова Мерсона британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков после 28 матчей.