Пономарев заявил, что ЦСКА победит «Спартак» в финале пути РПЛ Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от выступлений армейцев и московского «Спартака» в пути РПЛ Кубка России.

«Сейчас «Спартак» сбавил обороты, Промес получил травму, особой опасности сейчас «красно-белые» не вызывают. Последние игры они сыграли вяло, допускали ошибки в обороне. Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит, как мне кажется», - приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Напомним, 4 апреля «Спартак» проведет ответный полуфинальный матч против екатеринбургского «Урала», а 5 числа ЦСКА - против самарских «Крыльев Советов».

Первые встречи обе столичные команды завершили вничью. Теперь красно-белые отправятся в гости к уральцам, а армейцы примут самарцев дома.