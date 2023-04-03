Нападающий «Торпедо» Лебеденко по-прежнему верит, что команда может сохранить прописку в РПЛ 

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о шансах команды остаться в высшем футбольном дивизионе России в нынешнем сезоне.

Отмечается, что в конце марта у «автозаводцев» сменился главный тренер. На смену Андрею Талалеву пришел испанский специалист Жозеп Клотет.

«Вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Игроки команды верят, пока есть теоретические шансы, что клуб не вылетит. Сделаем для этого все возможное, будем цепляться всеми силами. И посмотрим, чем все это закончится», – приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после 21-й проведенной встречи.

В следующем туре чемпионата России черно-белые примут на своем поле «Факел» (8 апреля).