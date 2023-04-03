Арустамян заявил, что Черчесов может возглавить «Динамо»

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что московское «Динамо» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

«По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже.

И я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю», – заявил Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, в данный момент бело-голубых тренирует сербский специалист Славиша Йоканович. Под его руководством команда занимает 5-е место в РПЛ.

Что касается Черчесова, то Станислав Саламович работает в венгерском «Ференцвароше». Его контракт с этим клубом действует до 30 июня 2024 года.