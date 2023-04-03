ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Арустамян заявил, что Черчесов может возглавить «Динамо»

В данный момент командой руководит сербский специалист Славиша Йоканович.
03 апреля 2023 22:05
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что московское «Динамо» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

«По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже.

И я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю», – заявил Арустамян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, в данный момент бело-голубых тренирует сербский специалист Славиша Йоканович. Под его руководством команда занимает 5-е место в РПЛ.

Что касается Черчесова, то Станислав Саламович работает в венгерском «Ференцвароше». Его контракт с этим клубом действует до 30 июня 2024 года.

источник: «Советский спорт»
Почеттино может стать главным тренером «Челси»
Аргентинский специалист находится без работы с июля 2022 года.
03.04.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смородская объяснила причины результативности Дзюбы в РПЛ
Форвард забил уже шесть мячей в четырех матчах.
03.04.2023 22:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
Арустамян заявил, что Черчесов может возглавить «Динамо»
В данный момент командой руководит сербский специалист Славиша Йоканович.
03.04.2023 22:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Торпедо» Лебеденко по-прежнему верит, что команда может сохранить прописку в РПЛ 
Московский клуб набрал десять очков после 21-й игры чемпионата.
03.04.2023 21:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шоу продлил контракт с «МЮ» до 2027 года
Англичанин выступает за «красных дьяволов» с 2014-го.
03.04.2023 21:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пономарев заявил, что ЦСКА победит «Спартак» в финале пути РПЛ Кубка России
Команды готовятся провести ответные полуфинальные поединки.
03.04.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мерсон считает, что увольнение Поттера из «Челси» было неизбежным 
По мнению британского эксперта, лондонский клуб не развивался под руководством 47-летнего специалиста. 
03.04.2023 21:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 9 млн евро за трансфер Влашича
У лондонцев есть 45 дней на перечисление денег.
03.04.2023 21:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Селюк: Гогниев подтянул физику, но некоторые игроки не соответствуют РПЛ
Известный агент - об увольнении тренера из «Химок».
03.04.2023 21:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика