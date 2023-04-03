Смородская объяснила причины результативности Дзюбы в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская объяснила причины результативности нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.
«Результативность у Артема Дзюбы хорошая, но это связано не только с тем, что он хороший игрок, а еще с тем, что уровень РПЛ упал. Низкие скорости, поэтому он хорошо себя показывает», - приводит слова Смородской РИА Новости.
Напомним, что форвард зимой подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.
В шести проведенных за клуб матчах Дзюба забил уже шесть мячей.
источник: «РИА Новости»