Смородская объяснила причины результативности Дзюбы в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская объяснила причины результативности нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Результативность у Артема Дзюбы хорошая, но это связано не только с тем, что он хороший игрок, а еще с тем, что уровень РПЛ упал. Низкие скорости, поэтому он хорошо себя показывает», - приводит слова Смородской РИА Новости.

Напомним, что форвард зимой подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

В шести проведенных за клуб матчах Дзюба забил уже шесть мячей.