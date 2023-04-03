Почеттино может стать главным тренером «Челси»

Руководство «Челси» проявляет интерес к Маурисио Почеттино. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что после увольнения Грэма Поттера лондонский клуб ищет нового главного тренера.

По информации источника, 51-летний специалист находился в сфере интересов «пенсионеров» еще до назначения бывшего наставника «Брайтона». Сообщается, что совладелец синих Тодд Боули впечатлен тренерской карьерой аргентинца.

Напомним, что последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул в июле прошлого года. Ранее он уже тренировал клуб АПЛ – «Тоттенхэм».