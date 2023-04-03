Агент Николича подтвердил интерес «Динамо» к наставнику

Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича - Деян Йоксимович подтвердил, что столичное «Динамо» по-прежнему проявляет интерес к специалисту.

«Интерес со стороны клуба по-прежнему есть, но ничего конкретного. Когда сделаю новое предложение, тогда он будет решать. Определенность должна наступить до 15 мая», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, после домашнего поражения от «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ в прессе стала появляться информация о том, что наставник бело-голубых Славиша Йоканович может быть уволен в ближайшее время.

По мнению разных источников, кроме Николича возможным преемником серба является Станислав Черчесов.