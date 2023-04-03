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Защитник «Краснодара» Волков заявил, что команда намерена выиграть Кубок России 

На стадии полуфинала Пути регионов «быкам» предстоит сыграть с «Ростовом».
03 апреля 2023 22:41
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о главных задачах клуба на остаток сезона.

Отмечается, что по мнению 20-летнего игрока, краснодарская команда сосредоточена на выступлении в Кубке России.

«Наша главная цель – это Кубок, у нас есть шансы завоевать этот трофей. Однако и о чемпионате забывать не стоит, мы все – профессиональные футболисты и обязаны выкладываться в каждом матче на все 100. Но основная задача — Кубок, потому что мы уже в полуфинале находимся. Будем делать акцент на этот турнир. Уже скоро нас ждет интересное противостояние с «Ростовом». Южное дерби», – приводит слова Волкова Metaratings.ru.

Напомним, что матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится в четверг, 6 апреля на домашней арене «быков».

источник: Metaratings.ru
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