«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым одержал победу над «Истанбулспором» 

Футболисты «Фатиха Карагюмрюка» в гостях оказались сильнее «Истанбулспора» в матче 27-го тура чемпионата Турции.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил сенегальский форвард гостевого клуба Мбайе Диане. 31-летний нападающий поразил ворота соперника на 27-й минуте.

Российский полузащитник Магомед Оздоев попал в стартовый состав «Карагюмрюка» и провел на поле 86 минут, после чего был заменен.

Таким образом, «Фатих Карагюмрюк» располагается на девятой строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 34 очка. «Истанбулспор» идет 17-м с 24-я очками.