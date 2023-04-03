«ПСЖ» рассчитывает продать Неймара, чтобы убедить Зидана возглавить клуб

Зинедин Зидан претендует на должность главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в настоящий момент парижанами руководит Кристоф Галтье.

По информации источника, руководство красно-синих готовы принять одно из условий француза и продать нападающего команды Неймара в ближайшее время. Таким образом, в Париже намерены убедить 50-летнего специалиста занять пост наставника в случае увольнения нынешнего тренера.

Добавим, что Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он отыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.