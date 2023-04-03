Дортмундская «Боруссия» может продлить контракт с Брандтом в ближайшее время

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает продолжить сотрудничество с полузащитником команды Юлианом Брандтом. Об этом сообщает журналист Свен Вестершульц в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее 26-летним игроком интересовались «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Как утверждает источник, черно-желтые согласовали финансовые условия будущего контракта с немецким хавбеком, однако пока не договорились о его продолжительности.

Напомним, что Брандт присоединился к «Боруссии» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 33 встречах, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.