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Дортмундская «Боруссия» может продлить контракт с Брандтом в ближайшее время

Нынешнее соглашение хавбека со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года.
03 апреля 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает продолжить сотрудничество с полузащитником команды Юлианом Брандтом. Об этом сообщает журналист Свен Вестершульц в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее 26-летним игроком интересовались «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Как утверждает источник, черно-желтые согласовали финансовые условия будущего контракта с немецким хавбеком, однако пока не договорились о его продолжительности.

Напомним, что Брандт присоединился к «Боруссии» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 33 встречах, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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