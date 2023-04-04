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«Райо Вальекано» упустило победу в матче с «Валенсией» 

«Пчелы» не могут победить в чемпионате на протяжении семи матчей. 
04 апреля 2023 00:01
автор: Глеб Шевяков

«Райо Вальекано» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании сыграло вничью с «Валенсией».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1

На гол полузащитника гостей Сантьяго Комесаньи (9-я минута), «летучие мыши» ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего Джастина Клюйверта (82-я).

Таким образом, «Райо Вальекано» набирает 37 очков и по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Валенсия» поднимается на 17-ю строчку и покидает зону вылета, имея в своем активе 27 очков.

Ла Лига

27-й тур

«Валенсией» (Валенсия) – «Райо Вальекано» (Мадрид) – 1:1 (0:1).

Голы: Клюйверт, 82 (пенальти). – Комесанья, 9.

источник: «Советский спорт»
«Райо Вальекано» упустило победу в матче с «Валенсией» 
«Пчелы» не могут победить в чемпионате на протяжении семи матчей. 
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