«Райо Вальекано» упустило победу в матче с «Валенсией» 

«Райо Вальекано» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании сыграло вничью с «Валенсией».
Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:1
На гол полузащитника гостей Сантьяго Комесаньи (9-я минута), «летучие мыши» ответили реализованным пенальти в исполнении нападающего Джастина Клюйверта (82-я).
Таким образом, «Райо Вальекано» набирает 37 очков и по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Валенсия» поднимается на 17-ю строчку и покидает зону вылета, имея в своем активе 27 очков.
Ла Лига
27-й тур
«Валенсией» (Валенсия) – «Райо Вальекано» (Мадрид) – 1:1 (0:1).
Голы: Клюйверт, 82 (пенальти). – Комесанья, 9.
источник: «Советский спорт»