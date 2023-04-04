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«ПСЖ» не может договориться с Месси о новом контракте, клуб настаивает на понижении зарплаты

Текущее соглашение истекает в июле.
04 апреля 2023 09:08
автор: Максим Скороходов

Нападающий Лионель Месси может не продлить истекающий 30 июня контракт с «ПСЖ».

По данным французской прессы, клуб настаивает на понижении зарплаты, с чем не согласен отец 35-летнего футболиста, который ведет переговоры от его имени.

Не исключено, что затягивание переговоров связано с желанием Месси вернуться в «Барселону», однако «сине-гранатовые» не делали форварду официальных предложений.

Добавим, что в текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 33 матча, в которых забил 18 голов.

источник: «Советский спорт»
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