«ПСЖ» не может договориться с Месси о новом контракте, клуб настаивает на понижении зарплаты

Нападающий Лионель Месси может не продлить истекающий 30 июня контракт с «ПСЖ».

По данным французской прессы, клуб настаивает на понижении зарплаты, с чем не согласен отец 35-летнего футболиста, который ведет переговоры от его имени.

Не исключено, что затягивание переговоров связано с желанием Месси вернуться в «Барселону», однако «сине-гранатовые» не делали форварду официальных предложений.

Добавим, что в текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 33 матча, в которых забил 18 голов.