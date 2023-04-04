Слуцкий встал на защиту Йокановича: Я не был бы столь категоричен

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий объяснил, почему московскому «Динамо» не стоит сейчас избавляться от главного тренера Славиши Йокановича.

«Вопрос по прогрессу футболистов очень сложный, он не линейный. Не всегда связываю работу тренеров с прогрессом футболистов. Это могут быть проблемы, собственная переоценка, травмы и все что угодно. Я не был бы столь категоричен, тем более «Динамо» не потеряло шансы на медали», - приводит слова Слуцкого «Первый канал».

Напомним, в последнем матче бело-голубые дома проиграли «Сочи» (0:2).

После 21 тура команда с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице.