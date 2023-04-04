Названа сумма, которую «Челси» заплатит Поттеру за расторжение контракта

Тренер Грэм Поттер получит компенсацию от «Челси» за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.

Клуб заплатит уволенному наставнику 13 млн фунтов, или более 14,8 млн евро, уточняет «Профиль».

По данным источников, до свей отставки Поттер заработал около 8 млн евро.

Напомним, что Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 года. Его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года. Под его руководством «аристократы» одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и 8 раз сыграл вничью во всех турнирах.

После 28 туров команда набрала 38 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонцы также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским «Реалом».

Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового будет Бруно Салтор.