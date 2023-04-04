«Пари НН» уволил Горлова и назначил Юрана

Российский специалист Артем Горлов покинул должность главного тренера «Пари НН». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, новым наставником команды стал бывший рулевой «Химок» Сергей Юран.

«Юран – опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!», – написал губернатор в соцсети.

Напомним, последним клубом Юрана были подмосковные «Химки», которые он покинул в августе 2022 года. Что касается «Пари НН», то команда занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.