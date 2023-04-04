Филипенко надеется, что «Урал» сможет пройти «Спартак» в Кубке России

Защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко поделился ожиданиями от ответного полуфинального поединка пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

«Их игра мне очень симпатична. «Спартак» хорошо атакует, там много техничных футболистов. Создают численное преимущество, приходят все в центр. Двигают мяч хорошо, поэтому надо сохранять постоянную концентрацию. Надеюсь, мы справимся с ними. Хотим максимально успешно провести оставшуюся часть сезона, как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому крайне серьезно настраиваемся на ответный матч», - приводит слова футболиста «Известия».

Напомним, начало встречи в 17.00 по московскому времени. Первый матч в Москве завершился вничью 1:1.

Победитель противостояния в финале пути РПЛ встретится с сильнейшим в паре ЦСКА - Крылья Советов».