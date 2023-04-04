Тотти поддержал Моуринью: Он открывает первую дверь, но остальные двери должны открывать игроки

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал работу Жозе Моуринью на посту главного тренера «волков».

«Важен результат, а хорошо или плохо ты играешь - второстепенно. В Лиге Европы теперь каждый матч как финальный. Моуринью знает, как управлять командой. Он открывает первую дверь, но остальные двери должны открывать игроки, которые должны понимать, что от них хочет тренер», - приводит слова ветерана Sky Sport Italia.

Напомним, в текущем сезоне команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где с «Фейеноордом», что станет повторением прошлогоднего финала Лиги конференций, победа в котором принесла римлянам титул.

В итальянской Серии А подопечные Моуринью после 28 туров с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице.