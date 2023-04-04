«Чистые понты. Жополиз»: Канчельскис высказался об уволенном из «Химок» Гогниеве

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Его поведение - дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, специалист был уволен после поражения химчан в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» со счетом 0:6.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.