Семин сравнил «Спартак» Абаскаля с командой Романцева

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отметил успешную работу наставника столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль хорошо работает, но хочется посмотреть завершение сезона. «Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает романцевский период. Плюс игроки растут, посмотрите, сколько футболистов взяли в сборную», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 21 тура красно-белые с 41 очком занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче 8 апреля «Спартак» на своем поле сыграет в московском дерби с «Динамо».