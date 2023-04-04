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Семин сравнил «Спартак» Абаскаля с командой Романцева

Красно-белые рвутся к медалям РПЛ.
04 апреля 2023 10:58
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отметил успешную работу наставника столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль хорошо работает, но хочется посмотреть завершение сезона. «Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление, и сейчас команда напоминает романцевский период. Плюс игроки растут, посмотрите, сколько футболистов взяли в сборную», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 21 тура красно-белые с 41 очком занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче 8 апреля «Спартак» на своем поле сыграет в московском дерби с «Динамо».

источник: «Спорт-Экспресс»
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