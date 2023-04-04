Анри объяснил, почему Месси некомфортно в «ПСЖ»

Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри выразил мнение, что Лионель Месси не является главной звездой «ПСЖ». По его словам, именно этот фактор может вынудить игрока покинуть команду.

«Нелегко руководить оркестром, в котором три дирижера (Месси, Мбаппе, Неймар). В Аргентине он главный. Заметно, как на него смотрят там его партнеры. Они готовы умереть за него.

Когда Лео нашел свою игру, его не сдержать. А в «ПСЖ» все иначе», – заявил Анри испанской газете Marca.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси не будет продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Барселону».