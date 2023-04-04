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Иван Карпов: Контракт Юрана с «Пари НН» будет рассчитан до конца сезона

В штаб тренера войдут Дмитрий Ананко и Антон Хазов.
04 апреля 2023 11:24
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 4 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

По данным инсайдера Ивана Карпова, в тренерский штаб специалиста также войдут Дмитрий Ананко и Антон Хазов. Контракты будут подписаны сегодня. Их срок рассчитан до конца сезона с опцией продления.

«Решать что делать дальше станут по итогам чемпионата. Вряд ли такой расклад устроил тренера, но выбора у него не было», – добавил Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, Юран сменил у руля «Пари НН» Артема Горлова. В данный момент команда занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.

источник: «Советский спорт»
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