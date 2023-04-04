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Глушаков - о назначении Юрана в «Пари НН»: Надеюсь, результат не заставит себя ждать

Футболист и наставник вместе начинали сезон в «Химках».
04 апреля 2023 11:49
автор: Александр Шульгин

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, о назначении Юрана стало сегодня сразу после новости о том, что предыдущий наставник волжан Артем Горлов отправлен в отставку.

После 21 тура нижегородцы с 19 очками занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

Добавим, что Юран и Глушаков начинали сезон в подмосковных «Химках», однако специалист был уволен из клуба после семи стартовых туров при том, что этот отрезок по-прежнему является лучшим для команды в текущем сезоне, а позже «Химки» покинул и футболист.

источник: «Спорт-Экспресс»
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