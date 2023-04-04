Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Люком Шоу

В «Манчестер Юнайтед» объявили о продлении контракта с защитником Люком Шоу.

Новое соглашение футболиста рассчитано до 2027 года.

«Девять лет назад я подписал контракт с этим удивительным клубом, и я очень рад, что продлеваю свое пребывание в нем. С тех пор, как я приехал в Манчестер много лет назад, я очень вырос и как человек, и как игрок. Я знаю, что необходимо для успеха в таком клубе, как этот», - приводит слова игрока пресс-служба манкунианцев.

В текущем сезоне Шоу провел 36 матчей, в которых забил один мяч.

После 27 матчей «МЮ» с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.