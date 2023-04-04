Евсеев рассказал о неудачной попытке Мостового отучиться на тренера

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев вспомнил о тренерских курсах, которые он проходил вместе с экс-футболистом сборной России Александром Мостовым.

«Я был свидетелем, когда Мостовой пошел учиться на тренера. Лет 10 назад было, он, Шаронов, еще футболисты, вроде Кириченко, Каряка были. Он пришел, два дня побыл, ему Лексаков задал парочку вопросов, и Саша такой: «Нет, я больше не приду», – поведал Евсеев YouTube-каналу Михаила Борзыкина.

Ранее Мостовой заявил, что готов обучиться на тренера, однако, у него нет денег на оплату курсов.