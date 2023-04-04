Василий Уткин: Вылет «Химок» из РПЛ - это то, ради чего они работали весь год

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на новость об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Если «Химки» не вылетят, это будет некрасиво с их стороны. Это то, ради чего они работали весь год», - сказал Уткин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, накануне стало известно о том, что подмосковный клуб расстался с Гогниевым по обоюдному согласию сторон. Спартак Артурович был уже третьим наставником команды в текущем сезоне после Сергея Юрана и Николая Писарева.

После 21 тура «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.