Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.

По информации «Евро-футбола», стороны решили не продлевать контракт, который у футболиста заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в составе железнодорожников, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 21 тура «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб завершил выступление в Кубке страны.