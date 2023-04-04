Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.
По информации «Евро-футбола», стороны решили не продлевать контракт, который у футболиста заканчивается в июне 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в составе железнодорожников, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
После 21 тура «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Клуб завершил выступление в Кубке страны.
источник: «Евро-футбол.ру»