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Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»

Футболист покинет столичный клуб по окончании сезона.
Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»
04 апреля 2023 14:07
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Локомотив»

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.

По информации «Евро-футбола», стороны решили не продлевать контракт, который у футболиста заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в составе железнодорожников, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После 21 тура «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб завершил выступление в Кубке страны.

источник: «Евро-футбол.ру»
Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»
Камано не будет продлевать контракт с «Локомотивом»
Футболист покинет столичный клуб по окончании сезона.
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