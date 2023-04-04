Экс-капитан «Химок» Тихий верит, что Юран спасет «Пари НН» от вылета из РПЛ

Бывший капитан подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Все прекрасно видели результаты Юрана в «Химках» - дважды приходил и показывал результат. Вернулся в команду, когда была безнадежная ситуация, - и спас ее, хотя отрыв от соперников был большой. Он всё отыграл! Могли даже без стыков пройти. Его результаты говорят сами за себя. Уверен, что у «Пари НН» с Юраном все получится!», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, сегодня стало известно о том, что нижегородцы уволили Артема Горлого с поста наставника, после чего объявили о назначении Юрана.

Тихий начинал сезон в «Химках» под руководством Юрана, однако тренер проработал в команде только семь туров, а недавно ее покинул и футболист.