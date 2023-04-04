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«Рубин» решил уволить главного тренера клуба Уткульбаева и пригласить Талалаева

В стане казанцев зреют очередные перемены.
04 апреля 2023 14:47
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев может покинуть свой пост.

По информации Metaratings.ru, специалистом недовольны ведущие игроки команды, а клубное руководство не устраивают последние результаты команды, трижды подряд сыгравшей вничью.

В качестве основного кандидата на замену Уткульбаеву рассматривают Андрея Талалаева, недавно покинувшего московское «Торпедо».

Напомним, после 25 туров «Рубин» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, на шесть очков отставая от лидирующей «Балтики» и на три опережая идущий третьим красноярский «Енисей».

источник: Metaratings.ru
«Рубин» решил уволить главного тренера клуба Уткульбаева и пригласить Талалаева
В стане казанцев зреют очередные перемены.
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