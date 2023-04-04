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Алексей Сафонов: Юран в «Нижнем»? Все логично – отличный мотиватор

В данный момент нижегородский клуб занимает 13-е место в таблице РПЛ.
Алексей Сафонов: Юран в «Нижнем»? Все логично – отличный мотиватор
04 апреля 2023 15:11
автор: Юрий Волохов

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал появившуюся новость о том, что новым главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран.

Отметим, что специалист возглавил нижегородцев во вторник, 4 апреля, сменив в должности Артема Горлова, который проработал с командой несколько месяцев.

– Все логично – Юран отличный мотиватор, «Химки» вытаскивал не раз. В нынешней ситуации «Нижнему» именно такой тренер и нужен. А вот этот Горлов вообще не понимаю, как оказался на этом месте. Пока контракт подписан до конца сезона. Посмотрят, как себя Юран проявит, тогда решат продлевать или нет, – заявил Сафонов.

Напомним, что «Пари НН» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков. Ближайший календарный матч чемпионата России команда проведет в Краснодаре против местного клуба 9 апреля.

источник: «Советский спорт»
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