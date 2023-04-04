В «Рубине» не подтвердили скорую отставку главного тренера клуба Уткульбаева

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о том, покинет ли команду в ближайшее время ее главный тренер Юрий Уткульбаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что специалист может быть отправлен в отставку в случае неудачного результата в матче 26-го тура Первой лиги с «Волгарем», который состоится 7 апреля. При этом отмечалось, что возглавить клуб может экс-наставник «Торпедо» Андрей Талалаев.

– Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются, – цитирует Айбатова Sport24.ru.

Напомним, что Уткульбаев возглавляет «Рубин» с ноября прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 25 сыгранных туров казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков.