Форвард «Спартака» Кейта Бальде начнет матч с «Уралом» с первых минут

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» назвали стартовые составы на ответный полуфинальный поединок пути РПЛ Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бивеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.
Напомним, встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Первый матч в Москве завершился вничью 1:1.
Победитель противостояния в финале пути РПЛ сыграет с сильнейшим в паре ЦСКА - «Крылья Советов».