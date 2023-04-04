Роман Широков: Не вижу смысла в Fan ID, все и так под наблюдением на стадионе

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался относительно системы Fan ID, которая действуют на матчах чемпионата РПЛ.

Напомним, что для посещения игр турнира необходимо иметь карту болельщика.

«Fan ID у меня практически с первого дня. Но я нe вижу в этом смысла. В чем его логика? И так всe под наблюдением на стадионе. Лучше бы вложили средства в развитие системы распознавания лиц. Но, в то же время, не вижу в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», — цитирует Широкова Sport24.

Напомним, Fan ID стал обязательным к использованию на всех стадионах страны c 1 декабря прошлого года. Закон о карте болельщика приняла Госдума РФ.