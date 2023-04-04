Не попавшие в заявку на матч с «Уралом» Промес и Николсон замечены на вечеринке до трех часов ночи

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес и нападающий красно-белых Шамар Николсон были замечены на вечеринке в Москве.

По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», выложившего видео с мероприятия, оба игрока выпивали и веселились до трех часов ночи. Также в их компании появились и новобранец столичного клуба Томаш Тавареш и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Отмечается, что Тавареш и Нобоа покинули мероприятие значительно раньше двух спартаковцев.

Напомним, что в Нидерландах в отношении Промеса возбуждено сразу несколько уголовных дел. В текущем сезоне Квинси провел 29 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 21 мяч.

На счету Николсона 21 встреча и четыре забитых мяча.