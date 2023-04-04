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Радимов считает, что «Урал» обыграет «Спартак» и выйдет в финал Кубка России

Ветеран объяснил, почему ставит на победу екатеринбуржцев.
04 апреля 2023 16:54
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов считает, что московский «Спартак» не сможет обыграть екатеринбургский «Урал» в полуфинале пути РПЛ Кубка России.

«Мой прогноз на матч «Урал» - «Спартак»: проход хозяев! У «Спартака» много потерь, плюс ещё и Промес теперь вылетел. «Спартак» регулярно пропускает на выезде, а «Урал» дома очень хорош. Если же дойдет до серии пенальти, то Помазун в этом компоненте также кажется предпочтительнее голкиперов «Спартака», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью 1:1.

Победитель в финале пути РПЛ встретится с сильнейшим в противостоянии ЦСКА и «Крыльев Советов».

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