Галтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ», чтобы избежать отставки

Руководство «ПСЖ» дало время Кристофу Галтье, чтобы остаться на посту главного тренера команды.

Как сообщает L’Équipe, у 56-летнего специалиста есть два матча на исправление ситуации. В последних играх чемпионата Франции парижский клуб потерпел два поражения кряду: »ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2) и «Ницце» (0:1).

Отмечается, что Галтье в любом случае уволят в июне.

Тем не менее, «ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции с 66 очками. У ближайшего преследователя «Ланса» в активе 60 очков.