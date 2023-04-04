Караваев заключил новый контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником клуба Вячеславом Караваевым.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на сезон. Контракт вступит в силу летом.

Отметим, что Вячеслав выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2019 года. Вместе с «Зенитом» защитник трижды выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз Кубок.

В текущем сезоне Караваев провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.