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«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

Победу екатеринбуржцам принес забитый мяч Фаниля Сунгатуллина.
«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
04 апреля 2023 18:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Урал"

Московский «Спартак» провел второй матч с «Уралом» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

Автором первого гола стал полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе. Гвинеец забил на 32-й минуте. Красно-белые ответили точным ударом Бальде Кейта. Он поразил ворота хозяев на 49-й минуте. Победу «Уралу» принес гол Фаниля Сунгатулина (72-я).

Таким образом, в финал пути РПЛ вышла команда из Екатеринбурге. «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Кубок России. Полуфинала Пути РПЛ

Второй матч

«Урал» «Спартак» – 2:1 (1:0)

Голы: И. Сиссе, 32 – 1:0. Бальде, 49 – 1:1. Сунгатуллин, 72 – 2:1.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко (Эмерсон, 62), Бегич, Гогличидзе, И. Сиссе, Мишкич (Сунгатуллин, 67), Влут, Юшин (Бикфалви, 62), Бевеев (Мамин, 61), Каштанов (Егорычев, 85).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич (Маслов, 77), Н. Чернов, Литвинов, Тавареш, Пруцев (Зорин, 83), Д. Денисов (Мозес, 46), Мартинс, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 64), Бальде (Мелешин, 77).

Предупреждения: Бегич, 17. Филипенко, 40. Хлусевич, 44. Литвинов, 51. Каштанов, 52. Бальде, 56. Зобнин, 84. Кулаков, 90+3.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Первый матч – 1:1

источник: «Советский спорт»
«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
Победу екатеринбуржцам принес забитый мяч Фаниля Сунгатуллина.
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