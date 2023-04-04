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«Игра дала нам опыт». Абаскаль - о поражении «Спартака» в матче с «Уралом»

Финал состоится 11 июня.
04 апреля 2023 20:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил потенциальный финал Кубка России с «Уралом».

Напомним, что сегодня красно-белые уступили «шмелям» по итогам двух встреч (1:1, 1:2) полуфинала Пути РПЛ. Обе команды продолжают борьбу за трофей.

«Это футбол, все бывает, бывают возможности сыграть с командой много раз. Так что финал с «Уралом» — возможность сделать что‑то лучше, превзойти себя. Игра дала нам опыт. Мы бы хотели побеждать в каждом следующем матче», — заявил Абаскаля в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что соперником «Урала» по финалу Пути РПЛ станет победитель матча «Динамо» - «Акрон». «Спартак» продолжит борьбу в Пути регионов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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