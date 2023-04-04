Салихова похвалила Гончаренко после победы «Урала» над «Спартаком» в Кубке России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в противостоянии с «Уралом» на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, москвичи уступили екатеринбургскому клубу с общим счете 2:3 (1:1, 1:2).

«Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи», – сказала Салихова для «СЭ».

Добавим, что «Спартак» вылетел в Путь регионов Кубка России, а «Урал» пробился в финал Пути РПЛ и сыграет с победителем пары ЦСКА – «Крылья Советов».