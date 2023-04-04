Митрович дисквалифицирован на восемь матчей за толчок судьи в игре «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»

FA дисквалифицировала форварда «Фулхэма» Александара Митровича.
Напомним, что 28-летний футболист на 72-й минуте четвертьфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) спорил с арбитром Крисом Каваной и толкнул рефери в плечо. Митровича мгновенно удалили с поля.
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, серб получил восьмиматчевую дисквалификацию и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Митрович провел 21 матч, в котором забил одиннадцать мячей.
источник: «Советский спорт»