Агент Бальде объяснил празднование гола своего клиента в матче с «Уралом»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде объяснил, что значило празднование игроком гола. в ворота «Урала» (1:2) во втором матче полуфинала Кубка России.

Напомним, что 28-летний сенегалец сравнял счет на минуте, а затем показал жест «часы».

«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — цитирует «Чемпионат» Федерико Пасторелло.

Добавим, что «Спартак» по сумме двух матчей уступил со счетом 2:3 и продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.

Соперник московской команды в турнире определится позднее.