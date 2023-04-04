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Агент Бальде объяснил празднование гола своего клиента в матче с «Уралом»

Футболист забил первый мяч в составе красно-белых.
04 апреля 2023 22:05
автор: Александр Поволоцкий

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде объяснил, что значило празднование игроком гола. в ворота «Урала» (1:2) во втором матче полуфинала Кубка России.

Напомним, что 28-летний сенегалец сравнял счет на минуте, а затем показал жест «часы».

«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — цитирует «Чемпионат» Федерико Пасторелло.

Добавим, что «Спартак» по сумме двух матчей уступил со счетом 2:3 и продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.

Соперник московской команды в турнире определится позднее.

источник: Чемпионат.com
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